Жители Левого берега и Нефтяников сегодня после 19:30 не смогут уехать в центр города на троллейбусах.
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Жители Левого берега и Нефтяников сегодня после 19:30 не смогут уехать в центр города на троллейбусах.