Бывшего проректора КубГТУ Бархатову повторно будут судить в Краснодаре по делу о мошенничестве и халатности

Бывшего проректора КубГТУ Бархатову повторно будут судить в Краснодаре по делу о мошенничестве и халатностиСудебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении бывшего проректора ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» (КубГТУ) Татьяны Бархатовой.