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Казан танк училищесында Коры җир гаскәрләре чемпионаты башланды

Казан танк училищесында Коры җир гаскәрләре чемпионаты башланды

Бүген Казан танк училищесында Коры җир гаскәрләре чемпионатын ачуга багышланган тантаналы чара булды.

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