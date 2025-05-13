Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 человек, которых лучше не подпускать к плите, а то мало ли что

15 человек, которых лучше не подпускать к плите, а то мало ли что

Готовить умеют не все, и это нормально. Но есть такие люди, которым лучше даже не подходить к плите. Не потому что мы осуждаем - просто есть риск, что обед превратится в опасный эксперимент, а кухня - в зону риска для здоровья и нервной системы.

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