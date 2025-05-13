15 человек, которых лучше не подпускать к плите, а то мало ли что

Готовить умеют не все, и это нормально. Но есть такие люди, которым лучше даже не подходить к плите. Не потому что мы осуждаем - просто есть риск, что обед превратится в опасный эксперимент, а кухня - в зону риска для здоровья и нервной системы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии