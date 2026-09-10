Guinness World Records 2027: Narrowest car, most tattooed person

Guinness World Records celebrated the latest release of its annual book by announcing new records including the narrowest driveable car.
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