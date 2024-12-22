Четыре простых индийских блюда, которые вы легко приготовите дома

Создайте уголок Индии на собственной кухне Если хочется удивить гостей холодным зимним днем, почему бы не перенестись в жаркую Индию, наполненную аппетитными ароматами? Как минимум вы можете создать атмосферу на своей кухне, а шеф-повар Тимофей Волчков подскажет лучшие и, главное, простые рецепты индийских блюд.