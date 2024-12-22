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Четыре простых индийских блюда, которые вы легко приготовите дома

Четыре простых индийских блюда, которые вы легко приготовите дома

Создайте уголок Индии на собственной кухне Если хочется удивить гостей холодным зимним днем, почему бы не перенестись в жаркую Индию, наполненную аппетитными ароматами? Как минимум вы можете создать атмосферу на своей кухне, а шеф-повар Тимофей Волчков подскажет лучшие и, главное, простые рецепты индийских блюд.

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