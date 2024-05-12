Toho Animation проведет мероприятие, посвященное аниме Jujutsu Kaisen и играм по нему Ком...

Toho Animation проведет мероприятие, посвященное аниме Jujutsu Kaisen и играм по немуКомпания Toho Animation объявила о выпуске нового специального шоукейса Jujutsu Kaisen, посвященного новой информации об аниме-сериале и видеоиграх, созданных на его основеЧитать дальше → источник.