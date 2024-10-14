Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Новый тренд: вместо поставок оружия европейцы делают Украину сборочным цехом для своего ВПК

Новый тренд: вместо поставок оружия европейцы делают Украину сборочным цехом для своего ВПК

ЕС осознал, что не может закрыть своими поставками украинские потребности в оружии, и  пэтому вместо них инвестирует в ВПК Украины, чтобы производить все необходимое на месте, пишет принадлежащее американскому миллиардеру Джеффу Безосу издание.

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