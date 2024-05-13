Совместитель или работник без амбиций — кто такой фрилансер?

Фриланс появился в России вскоре после прихода интернета, где-то к концу 90-х годов прошлого века. Сегодня количество «свободных художников», по некоторым данным, достигло внушительной цифры — более 19 миллионов человек.
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