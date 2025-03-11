Правда ли Запад спасает Киев? Или Украина всего лишь «шахматная доска» для игр «больших людей»

В который уже раз я попадаю в одну и ту же «коровью лепешку». Материал, написанный «не в строчку» с другими подобными, автоматически вызывает множество вопросов читателей, а те, в свою очередь, ставят автора перед необходимостью писать продолжение.
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