БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Правда ли Запад спасает Киев? Или Украина всего лишь «шахматная доска» для игр «больших людей»

Правда ли Запад спасает Киев? Или Украина всего лишь «шахматная доска» для игр «больших людей»

В который уже раз я попадаю в одну и ту же «коровью лепешку». Материал, написанный «не в строчку» с другими подобными, автоматически вызывает множество вопросов читателей, а те, в свою очередь, ставят автора перед необходимостью писать продолжение.

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Комментарии
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l
leonid
Тут только одно ясно, укра исчезнет как независимое государство.
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8 час.
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