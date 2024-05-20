В СМИ сообщили об отсутствии следов вертолета Раиси на месте источника тепла

Добравшись до обнаруженного турецким беспилотником источника тепла, который мог бы быть местом жесткой посадки вертолета президента Ирана, отряды спасателей не обнаружили на месте обломков воздушного судна.
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