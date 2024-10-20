В Самаре мужчина с пистолетом проник в школу на улице Промышленности

Пугающий инцидент произошел в одной из школ в Самаре. Вечером 19 октября в мессенджерах свидетели происшествия рассказали, что в учебное заведение на улице Промышленности зашел человек с пневматическим пистолетом .
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