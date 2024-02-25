Как G-класс, только маленький: Ineos показал электрический внедорожник Fusilier

Ineos представила свой первый полностью электрический внедорожник под названием Fusilier. Но без ДВС в нём всё же не обошлось: новинка будет предлагаться с небольшим мотором, который предназначен для зарядки аккумуляторных батарей для увеличения запаса хода.
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