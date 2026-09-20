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The Eurasia Daily news agency

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Who needs to have coordinates: Russia has begun to take out the digital infrastructure of Ukraine

Who needs to have coordinates: Russia has begun to take out the digital infrastructure of Ukraine

Russia has begun to strike at Ukraine's data centers, destroying the country's digital infrastructure, and now the main thing is to bring this important matter to an end.

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