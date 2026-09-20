Russia has begun to strike at Ukraine's data centers, destroying the country's digital infrastructure, and now the main thing is to bring this important matter to an end.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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