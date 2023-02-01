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Никитин о победе над СКА: «У игроков «Локомотива» особый настрой против лидера КХЛ. Не скажу, что мы особенно готовимся к этим играм»

Игорь Никитин поделился мыслями о победе над СКА со счетом 2:1. – Тяжелая игра, пришлось много обороняться.

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