Сотрудники полиции и общественники Кабардино-Балкарии провели спецлекции по ПДД для будущих водителей

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних отдела и представителем Общественного совета при отделе МВД России по Эльбрусскому району Зухрой Газаевой провели спецлекции по ПДД для старшеклассников средней школы № 3 г.
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