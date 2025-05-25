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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Урок безопасности´ с инспектором МЧС.

´Урок безопасности´ с инспектором МЧС.

14 мая в ГУО ´Детский сад № 5 г. Бобруйска´ состоялось важное и познавательное мероприятие, направленное на обучение детей старших групп правилам пожарной безопасности, организованное сотрудником МЧС инспектором СПиВО БГРОЧС Ковальковой О.

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