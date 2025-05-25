´Урок безопасности´ с инспектором МЧС.

14 мая в ГУО ´Детский сад № 5 г. Бобруйска´ состоялось важное и познавательное мероприятие, направленное на обучение детей старших групп правилам пожарной безопасности, организованное сотрудником МЧС инспектором СПиВО БГРОЧС Ковальковой О.