´Урок безопасности´ с инспектором МЧС.

14 мая в ГУО ´Детский сад № 5 г. Бобруйска´ состоялось важное и познавательное мероприятие, направленное на обучение детей старших групп правилам пожарной безопасности, организованное сотрудником МЧС инспектором СПиВО БГРОЧС Ковальковой О.
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