Завезенные из-за границы в Крым саженцы винограда болеют раком

Завезённый из-за границы посадочный материал саженцев винограда часто болен бактериальным раком. Почему зарубежные поставщики продают такой материал «Крымская газета» выясняла у ведущего научного сотрудника лаборатории органического виноградарства Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» Якова Волкова.
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