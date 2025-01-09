В Крыму остановили два грузовика с продуктами неизвестного происхождения

Фото: Наталья СомоваСотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с ГИБДД провели 25 декабря рейд на Ангарском перевале в Крыму, направленный на выявление нарушений при транспортировке подконтрольной продукции животного происхождения.
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