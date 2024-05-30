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Развод Алсу расстроил Яну Поплавскую

Развод Алсу расстроил Яну Поплавскую

По мнению актрисы, исполнительница хита "Зимний сон" была замужем за "своим" человеком.Серебряная призерка Евровидения-2000 певица Алсу подала на развод после 18 лет брака с бизнесменом Яном Абрамовым.

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