В Совфеде заявили, что сериал «Слово пацана» является отражением истории

В Совфеде оценили сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. кровь на асфальте». Сенатор Иван Евстифеев на пленарном заседании ведомства подчеркнул, что картина отражает исторические реалии перестроечных времен, передает РИА Новости.
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