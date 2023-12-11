Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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257. "Советский Союз вообще не следил за "Аполлонами"- А.Попов.

257. "Советский Союз вообще не следил за "Аполлонами"- А.Попов.

Состоялась уже 4-я в этом году интернет-трансляция сообщений доктора физико-математических наук Александра Попова на тему лунной аферы США.

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