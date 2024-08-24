Суперфинал чемпионата России. 7-й тур. Есипенко сыграет с Наером, Нестеров против Артемьева, другие партии

Суперфинал чемпионата России Барнаул 7-й тур Начало партий – 11:00 по московскому времени. Андрей Есипенко – Евгений Наер Александр Грищук – Алексей Гребнев Алексей Дреев – Рудик Макарян Арсений Нестеров – Владислав Артемьев Артем Тимофеев – Даниил Дубов Павел Понкратов – Максим Матлаков Турнирное положение: Нестеров, Наер – по 4, Грищук, Артемьев, Есипенко – по 3,5, Дубов, Гребнев – по 3, Матлаков, Дреев, Макарян – по 2,5, Тимофеев, Понкратов – по 2.
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