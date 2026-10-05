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Царьград

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За 5 лет Дмитрий Дюжев потерял всех близких. Умерли. Он выжил лишь чудом

За 5 лет Дмитрий Дюжев потерял всех близких. Умерли. Он выжил лишь чудом

За 5 лет Дмитрий Дюжев потерял всех близких. Умерли. Он выжил лишь чудом. Когда Дюжев объявил о намерении уйти в монастырь, монах благословил его, но не на монашеский путь, а "на служение Женщине".

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