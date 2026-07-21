Бекхэм поддержал Месси после поражения в финале ЧМ-2026

Экс-футболист сборной Англии и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм через социальную сеть выразил поддержку нападающему сборной Аргентины и команды МЛС Лионелю Месси после поражения в финале чемпионата мира-2026 от сборной Испании (0:1 дополнительное время).