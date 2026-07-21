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Бекхэм поддержал Месси после поражения в финале ЧМ-2026

Экс-футболист сборной Англии и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм через социальную сеть выразил поддержку нападающему сборной Аргентины и команды МЛС Лионелю Месси после поражения в финале чемпионата мира-2026 от сборной Испании (0:1 дополнительное время).

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