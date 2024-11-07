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Кубок Будущего (U20). Россия сыграет с Россией U18, Казахстан против Беларуси

В четверг сборная России сыграет с юниорской сборной России, Казахстан — с Беларусью. Кубок Будущего 1-й тур Казахстан U20 — Беларусь U20 – 15:00 Россия U20 — Россия U18 – 19:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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