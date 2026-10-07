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Царьград

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Минобороны России отчиталось о сбитии 764 украинских БПЛА

Минобороны России отчиталось о сбитии 764 украинских БПЛА

Минобороны России сообщило о сбитии 764 украинских БПЛА средствами ПВО. Российская армия также нанесла удары по объектам в Одесской области, связанным с поставкой военных грузов для ВСУ, включая завод и сухогруз в порту Одесса.

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