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Крымская газета

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Портативная газовая плита: спасение в период ЧС или деньги на ветер

Портативная газовая плита: спасение в период ЧС или деньги на ветер

Ситуация с электроснабжением в Крыму остается сложной, но важно отметить, что власти республики и все профильные службы работают на пределе, делая всё возможное, чтобы минимизировать последствия и обеспечить стабильность на полуострове.

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