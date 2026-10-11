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stroim21

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Ипотека на строительство дома: как подобрать проект, который одобрит банк

Ипотека на строительство дома: как подобрать проект, который одобрит банк

Собственный дом многим до сих пор кажется чем-то из разряда несбыточных фантазий: красивая картинка, которая живёт где-то в мечтах, но разбивается о суровую реальность цен на землю, материалы и работу строителей.

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