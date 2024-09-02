Турецкие власти намерены вмешаться в работу YouTube

Требование лицензирования для создателей контента, размещающих новости на YouTube, намерен ввести Верховный совет Турции по радио и телевидению (RTÜK), заявил председатель совета Эбубекир Шахин, пишет 2 сентября Hürriyet Daily News.
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