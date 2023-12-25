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Закон, порядок, государство

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Новые автобусы для муниципальных маршрутов купят для Уссурийска

Новые автобусы для муниципальных маршрутов купят для Уссурийска

В Приморье обновился парк общественного транспорта. 130 новых автобусов уже приобретено, еще около 80 будут закуплены в следующем году, чтобы улучшить транспортное обслуживание на муниципальных маршрутах, среди которых есть уссурийские.

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