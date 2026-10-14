Юридический отдел Черкасской епархии канонической Церкви Московского Патриархата в Украине прокомментировал ситуацию с судебным иском прокуратуры, которая требует изъять у религиозной общины Троицкий храм в селе Гельмязов, где богослужения совершаются более тридцати лет.