Военное обозрение

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Украинский министр обороны: Украину могут принять в НАТО на следующем саммите альянса, тогда же закончится война

Украинский министр обороны: Украину могут принять в НАТО на следующем саммите альянса, тогда же закончится война

Министр обороны Украины продолжает транслировать «мрии» (мечты), представляя их в пропагандистской обёртке, характерной для любого высокопоставленного представителя киевского режима.

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