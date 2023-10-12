Море возможностей. Что происходит с алтайской промышленностью после полутора лет СВО

Несмотря на рост заработной платы, кадровый дефицит остается серьезным Спецоперация и последовавшие за ней западные санкции заставили промышленные предприятия Алтайского края искать новые рынки сбыта и перестроить работу под военные нужды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии