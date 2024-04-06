В музее Прокофьева открылась выставка к празднованию 90-летия со дня рождения Шнитке

В Музее С.С. Прокофьева открылась выставка "Коллажи Альфреда Шнитке". Эта выставка была подготовлена в рамках утвержденного Минкультуры РФ Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2024 году 90-летия со дня рождения композитора А.
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