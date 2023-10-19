В РФ захотели разрешить подросткам работать на опасных производствах

Законопроект уже внесли на рассмотрение в совет законодателей при Федеральном собрании РФ В Татарстане депутаты готовят изменения в Трудовой кодекс, разрешающие привлекать подростков 16-18 лет к труду на вредных и опасных производствах, пишет "Ъ".
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