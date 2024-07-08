Артур Седов: "Чувство единой команды"

Что может предложить крупной высокотехнологичной компании студент, зачем стивидорному предприятию музейные хранилища и что заставляет серьезного руководителя садиться за барабаны – обо всем этом «Профилю» рассказал управляющий директор АО «Ростерминалуголь» Артур Седов.