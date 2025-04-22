Мекка реабилитации: в санаториях Крыма внедряют программы мирового уровня

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Лечебно-оздоровительные программы для санаториев Крыма разрабатывают специалисты научно-исследовательских организаций в составе консорциума, сформировавшегося в отрасли санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации.
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