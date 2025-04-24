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Над регионами России за ночь уничтожили 87 украинских беспилотников

Над регионами России за ночь уничтожили 87 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России: 45 mda.Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России: 45 — над Крымом, по 10 — над Белгородской и Курской областями, 8 — над Воронежской областью, по 4 — над Брянской, Липецкой и Нижегородской областями, 2 — над Москвой.

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