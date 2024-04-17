В Рязани перенесли День города на конец лета

Праздник решили перенести, чтобы большее количество людей смогли его посетить. По мнению муниципальных властей, многие жители в разгар лета отдыхают не в городе, а студенты возвращаются по домам на каникулы.
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