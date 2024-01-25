"Поставить на пузе крест". В АКЗС предложили внести алтайских пчел в Красную книгу

Предложение, судя по всему, "задело" большинство депутатов. И заставило их не сдерживаться в высказываниях Депутаты Алтайского Заксобрания на сессии 25 января в окончательной редакции скорректировали закон о пчеловодстве.
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