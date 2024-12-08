Смешная картинка про переводчика ввела в ступор Интернет

Пользователи не могли понять, в чем смысл юмора. Догадаетесь ли вы, прежде чем прочтете подсказку? Один из пользователей «Реддита» запостил карикатуру про встречу трех животных, попросив народ объяснить соль шутки.
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