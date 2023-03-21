Инфореактор

1 082 подписчика

Россиянам объяснили, какие системы безопасности автомобиля не работают в плохую погоду

Россиянам объяснили, какие системы безопасности автомобиля не работают в плохую погоду

Современные автомобили оснащены электронными системами, которые контролируют безопасность машины. Россиянам рассказали, какие опции не работают в плохую погоду.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх