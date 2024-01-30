За последние сутки 12 кузбассовцев стали жертвами мошенников

Ущерб более 5 миллионов рублей. В Новокузнецке 64-летний инженер поверил псевдобанкиру. Мужчине сообщили, якобы от его имени мошенники пытаются взять кредит, чтобы сохранить свои сбережения, необходимо перевести на безопасный счёт.
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