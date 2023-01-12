CCTV: Германия не может восполнить запасы нефти поставками из других стран

Экономика ФРГ пострадала от запрета на ввоз нефти из РФ. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV. Отмечается, что Германия вынуждена вести переговоры с Россией даже по вопросу импорта нефти из Казахстана, поскольку прокачка осуществляется по российскому нефтепроводу «Дружба».
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