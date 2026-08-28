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Царьград

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Ефимов сообщил о восьми проектах МаИП в Москве за три года

Ефимов сообщил о восьми проектах МаИП в Москве за три года

В Москве заключены восемь соглашений по масштабным инвестиционным проектам за три года. Владимир Ефимов и Екатерина Соловьёва рассказали о развитии территорий через аукционы в Новой Москве и восточных округах.

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