Clair Obscur: Expedition 33 продается быстрее, чем любая другая JRPG в Steam

Clair Obscur: Expedition 33 продается быстрее, чем любая другая JRPG в SteamХотя Clair Obscur: Expedition 33 была разработана во Франции, для многих она подходит как JRPG, даже имея соответствующий тег в Steam, и в этом жанре она становится беспрецедентным успехом.
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