Постпред Крыма при Кремле рассказал о ключевой закулисной роли полуострова в международной торговле. Крым должен стать южными морскими воротами России в новой системе торговых маршрутов из Африки и Латинской Америки.
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