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Смоленская Газета

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Смоленский ветеран СВО — о поручении президента расширить программу «Время Героев»

Смоленский ветеран СВО — о поручении президента расширить программу «Время Героев»

В ходе XXII съезда партии «Единая Россия» президент Владимир Путин отметил важность воспитания и подготовки сильных, надёжных и перспективных кадров среди ветеранов СВО: «Для партии это — не просто приоритет, от этого зависит её будущее.

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