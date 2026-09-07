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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Незваный гость. Почему Сергей Челобанов не женился на Алле Пугачевой и как потерял все из-за зависимости

Шоу-бизнес: Незваный гость. Почему Сергей Челобанов не женился на Алле Пугачевой и как потерял все из-за зависимости

Сергей Челобанов мог остаться неизвестным никому работником завода с судимостью, если бы не судьбоносное решение о переезде в столицу и знакомство с Примадонной.

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